وزيرة التضامن: 9.5 مليار جنيه مِنحًا وتبرعات للجمعيات الأهلية خلال عام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2022 بلغ ما يقرب من 9.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على 1197 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022، واردة لعدد 308 جمعيات بإجمالي يتجاوز الـ2.5 مليار جنيه مصري واردة من جهات مانحة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 2022 زاد عن العام الذي يسبقه 2021، حيث كان إجمالي قيمة المنح المقبولة خلال عام 2021 قد بلغ 2 مليار و490 مليون جنيه، ومن ثم فإن هناك زيادة فى قيمة إجمالي المنح والتبرعات بصفة عامة خلال عام 2022 بفارق يقرب من 24 مليون جنيه عن عام 2021.

وأوضحت القباج أن حجم التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2022 على مستوى الجمهورية من خلال تصاريح جمع المال بلغ ما يزيد على ستة مليارات جنيه و750 مليون جنيه، حصلت عليها 277 جمعية على مستوى الجمهورية من خلال الموافقة على استخراج 277 تصريح جمع مال، مقارنة بستة مليارات ونصف المليار جنيه خلال العام الذي يسبقه 2021 حصلت عليها الجمعيات الأهلية.



وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذه الزيادة تدلل على استمرار الارتفاع فى إجمالي قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتاج انعكاس إيجابيات البنية التشريعية الجديدة التي وضعتها الدولة وبُنىَ عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفي إطار دعم الوزارة وتقديرها لدور المجتمع الأهلي وأهميته وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني.