الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 21 ألف طن قمامة ومخلفات مباني بالشرقية خلال فبراير

رفع القمامة
رفع القمامة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

من جهته، أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه خلال شهر فبراير الماضي، قامت وحدة التدخل السريع برفع (21160) طن قمامة وردش و مخلفات مبانى من مراكز ( الزقازيق - أبو كبير - بلبيس وحيي أول وثان الزقازيق ومدينة القرين ) بواقع (1058) نقلة خلال (27) يوم عمل ،حيث تم رفع (3020) طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار بواقع (151) نقلة ،بالإضافة لرفع (3620) طن قمامة ومخلفات مبانى من ( الوحدة المحلية بالعصلوجى – الشوبك – النخاس - ترعة الشيخ منصور) بمركز الزقازيق بواقع (181) نقلة ،فضلاً عن رفع (1520) طن قمامة ومخلفات مبانى من خلف مستشفى الحميات وطريق العشة بحى أول الزقازيق بواقع (76) نقلة كما تم رفع (140) طن مخلفات مبانى من أمام ديوان عام المحافظة بحى ثان بواقع (7) نقلات ورفع (2940) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع (146) نقلة و رفع (8980) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القرين بواقع (449) نقلة ،كذلك تم رفع (960)  طن قمامة ومخلفات مبانى من الوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس بواقع (48) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بتكثيف عمليات النظافة اليومية و التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

ارتداء الكمامات احترازية البيئة والصحة العامة التدابير الاحترازية التدخل السريع التعامل الفوري

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وائل لطفي

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