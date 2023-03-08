الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبوقرقاص بالمنيا تواصل تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كل الخدمات والمرافق والخدمات لكل فئات المواطنين.

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص، تابع تاج جلال، رئيس المركز، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبيوها للوقوف على نسب التنفيذ، مؤكدًا تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضماناً للانتهاء منها وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص خلال جولته بقرية أبيوها بعض مدارس القرية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد الفصول الدراسية ودورات المياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبديًا بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشددًا على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

332722046_891028265484677_477884374007730795_n
332722046_891028265484677_477884374007730795_n
332978415_610133977115031_781391665226651379_n
332978415_610133977115031_781391665226651379_n
335006366_572475531505568_4671459369355347080_n
335006366_572475531505568_4671459369355347080_n
المنيا مركز ومدينة أبوقرقاص تنفيذ مشروعات حياة كريمة قرية أبيوها بأبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«شكرى» يتغيب عن بداية الدورة 159 لمجلس وزراء الخارجية العرب

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023

البنك المركزى يحذّر من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

متحدث الخارجية: تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية فى شتى الميادين

دورى أبطال إفريقيا| طبيب الأهلى يعلن جاهزية عبدالقادر وخالد عبدالفتاح

فى اليوم العالمى للمرأة.. متى تصبح المستلزمات الصحية للنساء مجانية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: «صاروخ غزة» سقط داخل حدود القطاع المحاصر

مسيرات فلسطينية حاشدة للتنديد بمجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا