أبوقرقاص بالمنيا تواصل تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل كل الخدمات والمرافق والخدمات لكل فئات المواطنين.

ففي مركز ومدينة أبوقرقاص، تابع تاج جلال، رئيس المركز، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبيوها للوقوف على نسب التنفيذ، مؤكدًا تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضماناً للانتهاء منها وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص خلال جولته بقرية أبيوها بعض مدارس القرية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد الفصول الدراسية ودورات المياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبديًا بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشددًا على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.

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