محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في أعمال رصف وتطوير شبكات الطرق

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة بشارعى القارح وعيادة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، فضلًا عن متابعة إنشاء بلاعات الأمطار بالشوارع المتفرعة من شارع فاضل ومسجد التقوى، وذلك ضمن (14) شارعًا مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

كما تابع رئيس المدينة أعمال التطوير بممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهر جمالي بالمدينة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بكافة مواقع العمل بتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، استكمال أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رفع نواتج التطوير وقطع الفرمة بشارعي ترعة الغزالية والذي يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول (1) كم ، بالإضافة إلى فرد طبقة السن بشارع فريش ماركت و شارع مسجد الرحمه و تسوية وتمهيد شارع خلف المحكمه ، وكذا شارع ترعة السمسمية بقرية ميت شهالة تمهيدا لفرد طبقة الأساس ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع ، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بطريق الشهداء / شمياطس أحد قطاعات طريق (٧٣٢) عقب الإنتهاء من الأعمال المقررة ، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لرصف طريق زاوية البقلي / عمروس أحد قطاعات طريق (١٦) تنفيذ هيئة الطرق والكباري.

يأتي ذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.