الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 32 ألف فلتر سيارة مغشوش داخل مخزن بالمرج

الأمن
الأمن

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة مسؤولاً عن مخزن فلاتر سيارات بدون ترخيص.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن لتجميع وطباعة فلاتر السيارات - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات بدون بيانات تفيد بلد المنشأ وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 32,760 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة - 22,000 غلاف خارجى ورقى أنواع مختلفة.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن ن مخزن فلاتر مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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