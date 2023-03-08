وزارة الثقافة التونسية تكرِّم الإعلامية منى الشاذلي على برنامجها «معكم»

في حفل ضخم بمدينة الثقافة التونسية، كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط، الإعلامية منى الشاذلي، معربة عن محبة الشعب التونسي لها ولحلقات برنامجها “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة cbc.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها البالغ لدور الإعلامية منى الشاذلي في إظهار الفنانين التونسيين بشكل مشرّف ومحبب للقلوب.

الحفل الضخم ضم نخبة من الشخصيات المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة في تونس مثل الفنان الكبير هاني شاكر والموسيقار صلاح الشرنوبي، في وجود الفنان الكبير صابر الرباعي نقيب الفنانين التونسيين.

وكان مهرجان الموسيقى التونسية قد احتفى بالمطربة ذكرى التونسية وقدم عددًا كبيرًا من أعمالها وأغانيها. وقدمت منى الشاذلي الكلمة الافتتاحية للمهرجان، ووجهت التحية لتونس وشعبها، مشيرة إلى المحبة الكبيرة التي تجمع بين تونس ومصر.