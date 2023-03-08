ندوة توعية لرفع وعي التلاميذ بأهمية ترشيد المياه ببني سويف

يستمر قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري، في عقد العديد من ندوات التوعية والمحاضرات للمزارعين والطلاب وروابط المياه، وذلك بهدف التعريف بأهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، خاصة الأراضي القديمة والمنزرعة بمحصول قصب السكر والفواكه والخضروات.

كما تستهدف ندوات ومؤتمرات التوعية، حث المزارعين على تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، إضافة إلى

زيادة ربحية المزارعين من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وتفعيل دور الروابط ومتابعتهم لأعمال المشروع.

وفي هذا الإطار، عقد قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي، ندوة توعوية بمدرسة الشهيد محمد سعد، بعزبة السوس على ترعه بني حدير الغربية ببني سويف، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، في ظل زيادة الاحتياجات، وحث التلاميذ على المحافظة على المياه في المدارس والمنازل، وأيضًا التعريف بأهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش في توفير المياه أثناء رى المحاصيل الزراعية.

كما أكدت الندوة، الأربعاء، بحضور المهندس محمد أحمد لطفي، مدير عام التوجيه المائي ببني سويف، ومنسقي التوجيه المائي ناصر عزام، ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق أساليب جديدة للرى منها الرش والتنقيط بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، وذلك بهدف تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة.

كذلك، أوضحت ندوة التوعية المائية ، بحضور جاب الله سيد مدير المدرسة، ضرورة رفع وعى التلاميذ فى مراحل التعليم الأساسي، بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الوعى بإتباع نظم حديثة في رى الأراضى الزراعية مما يساهم في تقليل فواقد المياه خلال رى المحاصيل الزراعية.

كذلك، أكدت الندوة التي عقدت تحت رعاية المهندس عبدالسلام جابر، رئيس قطاع تطوير الري، والدكتور المهندس يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الرى، على أهمية مواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض التلاميذ، وأيضًا ترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع الطلاب من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها فى الاستخدامات المنزلية والمدرسية.