الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 44 ألف و285 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تفقد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في إدارات الرياض وسيدي سالم، موجهًا بضرورة استمرار عمل اللجان، موجهًا الشكر لكل المشاركين من الأطقم البيطرية في أعمال التحصين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى تحصين 44 ألف و285 رأس ماشية، ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من بدء الحملة مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن المديرية وكل الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي انطلقت الأسبوع الماضي بكل قرى ومراكز المحافظة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

ماشية الطب البيطري كفر الشيخ تحصين الوادي المتصدع

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وائل لطفي

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