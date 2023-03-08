الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الأمم المتحدة: مقطع فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صحيح»

قالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، لوكالة فرانس برس إن مقطع الفيديو، الذي يُظهر إعدام لجندي أوكراني أسير لدى الروس يهتف "المجد لأوكرانيا"، بالرصاص "يبدو صحيحاً".

وأضافت: "نحن على علم الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جندياً أوكرانياً عاجزاً عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية، بناءً على مراجعة أولية، نعتقد أن الفيديو يبدو صحيحاً".

وسبق ودعا وزير الخارجية الأوكراني، منتصف الأسبوع الجاري، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني حيث قال "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله "المجد لأوكرانيا". دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: “المجد لأوكرانيا”.

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