الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس اتحاد الإحصائيين العرب، أهمية العمل على مد جسور الصلة والمعرفة ما بين الاحصاء ومختلف المجالات فى ظل التطور الكبير فى علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الإحصاء، بما يُفيد الاحصائيين في الخروج من قوقعة العمل الإحصائي المتخصص، إلى المساهمة في صع السياسات العامة.
وأضاف "عثمان"، خلال فاعليات الجلسة الافتتاحية من المؤتمر العلمي الدولي السابع للاتحاد الإحصائيين العرب فى القاهرة، أن العالم يشهد سلسلة من الأزمات والمتغيرات الصحية والاقتصادية بداية من أزمة جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، ومع بداية العام الحالى ضربت الزلازال عدد من بلدان المنطقة إلى جانب ما شهده العالم العربى من توترات إقيمية، وتابع: محصلة هذه المربكات تؤكد أن الثابت الوحيد فى عالمنا هو التغير وفى عالم يتسم بعدم التأكد تبرز أهمية الاحصاء التى تتعامل مع تلك الظواهر.
وأشار إلى أن اتحاد الاحصائيين العرب حاول مد الجسور بين السياسات العامة  وعلوم الإحصاء من خلال 3 نداوت والتى تهدف جميعها إلى الربط بين العمل الإحصائي في مراحله المختلفة والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، ومواكبة التطور الكبير فى علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الإحصاء وتتحدد على أساس مسارات يجب أن يهتم بها الإحصائيين في المستقبل.

اتحاد الإحصائيين العرب المؤتمر العلمى الدولى السابع للاتحاد الإحصائيين العرب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات ماجد عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

48.5 مليون نسمة من سكان مصر إناث.. و18% نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

البنك المركزى يعزز التعاون مع نظيره الأردنى فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية

تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه فى المنوفية

«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين