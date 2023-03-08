برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب

أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس اتحاد الإحصائيين العرب، أهمية العمل على مد جسور الصلة والمعرفة ما بين الاحصاء ومختلف المجالات فى ظل التطور الكبير فى علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الإحصاء، بما يُفيد الاحصائيين في الخروج من قوقعة العمل الإحصائي المتخصص، إلى المساهمة في صع السياسات العامة.

وأضاف "عثمان"، خلال فاعليات الجلسة الافتتاحية من المؤتمر العلمي الدولي السابع للاتحاد الإحصائيين العرب فى القاهرة، أن العالم يشهد سلسلة من الأزمات والمتغيرات الصحية والاقتصادية بداية من أزمة جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، ومع بداية العام الحالى ضربت الزلازال عدد من بلدان المنطقة إلى جانب ما شهده العالم العربى من توترات إقيمية، وتابع: محصلة هذه المربكات تؤكد أن الثابت الوحيد فى عالمنا هو التغير وفى عالم يتسم بعدم التأكد تبرز أهمية الاحصاء التى تتعامل مع تلك الظواهر.

وأشار إلى أن اتحاد الاحصائيين العرب حاول مد الجسور بين السياسات العامة وعلوم الإحصاء من خلال 3 نداوت والتى تهدف جميعها إلى الربط بين العمل الإحصائي في مراحله المختلفة والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، ومواكبة التطور الكبير فى علوم البيانات والتى تتداخل مع مجال الإحصاء وتتحدد على أساس مسارات يجب أن يهتم بها الإحصائيين في المستقبل.