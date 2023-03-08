الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة محتويات 6 شقق فى بدر

حبس 3 عاطلين
حبس 3 عاطلين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة محتويات إحدى الشقق باستخدام أجنة حديد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بسرقة محتويات إحدى الشقق باستخدام "أجنة حديدية" تم ضبطها بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" وأقروا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" "تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم"، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

قاضي المعارضات جنح الشروق وبدر امن القاهرة سرقة المساكن والعقارات

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