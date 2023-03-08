«فاغنر» تعلن السيطرة على الجزء الشرقي من باخموت الأوكرانية

أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قواته على كامل الجزء الشرقي من مدينة باخموت، بحسب قناة “سكاي نيوز”.

وتمتلك مجموعة فاغنر عشرات الآلاف من الجنود في أوكرانيا، وتم تجنيد بعضهم مباشرة من السجون الروسية، وأصبحت جزءاً رئيسياً من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس، أن السيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك؛ حيث تشكل هذه المدينة مركزا دفاعيا مهما للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس، وبالسيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ الصيف الماضي، تشن القوات الروسية هجوما عنيفا دمر أجزاء كبيرة من مدينة باخموت من أجل السيطرة عليها، لكنها لم تتمكن بعد من احتلالها.