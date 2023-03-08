الفرنسية: الاعصار فريدى يخلف 8 ضحايا قبل توجهه للموزمبيق

أعلنت السلطات في مدغشقر ، أنّ الإعصار فريدي خلّف في ثاني مرور له في البلاد ثمانية ضحايا قبل أن تشتدّ قوّته ويتوجّه نحو الموزمبيق.

وووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فانه بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فإنّ فريدي، الذي تَشكّل قبالة شمال غرب أستراليا في أوائل فبراير المنصرم، على وشك أن يصبح أطول إعصار مداري مسجّل في التاريخ.



انخفاض عدد الأشخاص المفقودين جراء إعصار جابريل فى نيوزيلندا

وفي سياق منفصل، قالت سلطات نيوزيلندا، ، إن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب الإعصار جابرييل الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين انخفض إلى ثمانية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد ضرب جابرييل المنطقة الشمالية بالجزيرة في 12 فبراير ثم الساحل الشرقي مما تسبب في حدوث دمار واسع النطاق وأودى بحياة 11 شخصاً على الأقل، فضلاً عن نزوح الآلاف.

كما تجاوز عدد الأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم 6000 شخص في أعقاب الإعصار حيث انقطعت الاتصالات في العديد من المناطق، بعد أن تعرضت الجزيرة الشمالية لطقس سيئ مرة أخرى، الجمعة، مع هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى مزيد من عمليات الإجلاء في منطقة خليج هوك، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من جابرييل.

الجارديان: نيوزيلندا تواجه أسوأ موجة لتغيرات المناخ مع تحذيرات من عواصف جديدة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم مع استمرار عمليات الإجلاء حيث تم الإعلان عن تحذيرات جديدة من العواصف في مناطق نيوزيلندا التي دمرها بالفعل إعصار جابرييل ويحذر رئيس الوزراء من احتمال وقوع المزيد من الوفيات.

وتابعت أنه منذ ظهرالخميس، تم تسجيل وفاة 3455 شخصًا من قبل الشرطة على أنهم "غير قادرين على الاتصال"، ومن المحتمل أن يكون بعضهم بلاغات متعددة لنفس الشخص.

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قال رئيس الوزراء، كريس هيبكينز: "نعتقد أن غالبية الأشخاص الذين يعتبرون غير قابلين للتواصل معهم ببساطة لا يمكنهم الاتصال بأحبائهم، لذلك تعطي الشرطة الأولوية لمن هم في مناطق معزولة".