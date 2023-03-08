بيراميدز يواجه إسكو دى كارا التوجولى للاقتراب من التأهل بالكونفيدرالية

يحل بيراميدز ضيفا على فريق إسكو دي كارا التوجولي في السادسة مساء اليوم بملعب كيجي بالعاصمة لومي في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المغربي المتصدر بينما يحتل دي كارا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة ويسعى بيراميدز للفوز والوصول للنقطة الثامنة والصعود لقمة المجموعة إذا خسر الجيش الملكي أمام فيوتشر والأهم أن الفوز سينعش أمال بيراميدز في التأهل للدور ربع النهائي.

وأدى فريق بيراميدز تدريبه الأخير امس بملعب كيجي وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة وهى 4-3-3 للسيطرة على وسط الملعب وتضييق المساحات بين خطى الدفاع والوسط وأكد باتشيكو إن المباراة لن تكون سهلة خاصة أن المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره وفي أجواء حارة ورطبة أعتاد عليها إضافة إلى أنها مواجهة الفرصة الأخيرة للفريق التوجولي لكنه أكد أن بيراميدز سيلعب للفوز للاقتراب من حسم التأهل للدور ربع النهائي.

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي وأحمد توفيق وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبر اهيم توريه ووليد الكرتي ومحمود عبد العاطي " دونجا " وعبد الله السعيد ومحمود صابر ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومحمد صادق ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي بسبب استمرار إصابته بتورم في كاحل القدم والمغربي محمد الشيبي لاستمرار علاجه من إصابته.

يدير المباراة الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفاكاو ويساعده مواطنه أرسينو مارينجولي والأنجولي جيرسون دوس سانتوس ومعهم سيموس برناردو الحكم الرابع ويراقب المباراة النيجيري الحاجي باباجانا.