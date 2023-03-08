الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» تنشر صورة الطفل الناجي من المذبحة الأسرية بالإسكندرية

الطفل المصاب الناجي
الطفل المصاب الناجي من المذبحة الأسرية بالإسكندرية

حصلت "الدستور" على صورة الطفل الوحيد الناجي من الموت، في المذبحة الأسرية بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بمقتل 7 أشخاص.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقتل شخص 7 من أسرته أثناء جلسة صلح مع زوجته، وذلك بعد رفض عودتها معه لمنزل الزوجية، فقام بالاستئذان لدخول دورة المياه ثم خرج ليوجه سلاحه نحو كل من قابله.

وحسب شهود عيان بالمنطقة، فإن أصوات إطلاق الرصاص بدأت من داخل دورة المياه حيث أطلق المتهم أول طلقة داخل دورة المياه ثم خرج ليرمي كل من في المنزل بالرصاص.

وأضاف شهود العيان، أن مرفق إسعاف الاسكندرية تمكن من تلبية أحد أهالي المنطقة، في دقائق معدودة حيث وصلت الإسعاف الى مكان الحادث بأول سيارة إسعاف لمكان البلاغ بشارع الترعة بجوار مستشفي النهار ابوسليمان المحروسة، بعد عدة دقائق بقيادة الاخصائي محمد شرارة والمسعف محمد شراقي، واللذان تعاملا مع الموقف.

وجرى نقل الشاهد الوحيد للواقعة وهو ابن القاتل ويدعى ياسين ياسر على حسن، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وتم نقله إلى المستشفى المجاور لمنزله ومنه المستشفى الجامعي.

الطفل المصاب الناجي من المذبحة الأسرية بالإسكندرية

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أسماء الضحايا اللواء خالد البروي بالاسكندرية شرطة الرمل ثان شرق محافظة الإسكندرية منزل الزوجية وقوع الجريمة فشل الصلح

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