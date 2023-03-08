الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شقيقين والبحث عن والدهم إثر وقوع انقلاب تروسيكل بترعة ناصر فى البحيرة

موقع الحدث
موقع الحدث

أصيب شقيقين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وجاري البحث عن والدهما، جراء انقلاب تروسيكل بترعة ناصر عند الكيلو 75 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد انقلاب تروسيكل بترعة ناصر بالكليو 75 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شقيقين وفقدان والدهما وجاري البحث عنه.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن المفقود ويدعى "صالح السيد معتيق" 60 سنة، مقيم كفر الشيخ.

 

فيما أصيب نجليه وهما" السيد " 24 سنة، عبد الله " 7 سنوات، ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

7 سنوات الإجراءات القانونية اللازمة اسكندرية الصحراوي الفحوصات الطبية اللازمة الفحوصات الطبية العرض على النيابة العامة

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