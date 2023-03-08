الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل احتفالية «دكان الفرحة» التى تم تنظيمها بجامعة عين شمس

دكان الفرحة التى
دكان الفرحة التى تم تنظيمها بجامعة عين شمس

 كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل احتفالية “دكان الفرحة” التي تم تنظيمها اليوم لرعاية أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة عين شمس، من أصحاب الحالات الاجتماعية. 

 

وقال مختار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذه الاحتفالية هي ترجمة لشراكة الصندوق مع وزارة المالية بشأن مبادرتي “دكان الفرحة، وأبواب الخير”؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة لمدة 4 أيام في جامعة عين شمس، ليختار كل طالب المناسب له من الملابس. 

 

وأشار إلى أن الصندوق ينظم حملة “أبواب الخير” في رمضان، تستهدف توفير المواد الغذائية الجافة ووجبات و120 طن من اللحوم، لتوزيعها على الصائمين في شهر رمضان المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم. 

 

 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة من خلال “داكن الفرحة”

وأكد، أن معرض دكان الفرحة بجامعة عين شمس؛ يأتي كأول الفعاليات التي ينظمها صندوق تحيا مصر، لترجمة الشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، للاستفادة من الملابس التي وفرتها المصلحة، وينفذ من خلالها الصندوق أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للمستحقين.

صندوق تحيا مصر حملة “أبواب الخير” احتفالية “دكان الفرحة” الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية رمضان وزارة المالية

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