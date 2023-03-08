الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشيلسى يهزم بورسيا دورتموند ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

تشيلسسي
تشيلسسي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على ضيفه بورسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في إياب دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بورسيا دورتموند على ملعبه بهدف نظيف.

رحيم ستيرلينج أضاع في الدقيقة الأولى فرصة هدف مبكر، بعدما انفرد بمرمى ماير حارس دورتموند وأضاعها بشكل غريب.

وتعملق كيبا في الدقيقة 17 أمام ركلة حرة من ماركو رويس قائد دورتموند، وأبعدها عن مرمها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 39 تصدى مير لتسديدة خطيرة من جواو فيليكس، داخل منطقة الجزاء.

وترجم ستيرلينج أفضلية تشيلسي في الشوط الأول بالهدف الأول في الدقيقة 43، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 50، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح تشيلسي بعد لمس وولف الكرة بيده، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

كاي هافيرتز انبرى لتسديد الركلة الجزائية، لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن، قبل أن يقوم الحكم بإعادة الركلة بسبب تقدم لاعبي الفريق الألماني أثناء تنفيذها.

هافيرتز عاد لينفذ الركلة الجزائية من جديد، لكنه سجلها تلك المرة في الدقيقة 53، مضيفًا ثاني أهداف تشيلسي.

فريق بورسيا دورتموند كثف من محاولاته للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 58، عندما هُيئت الكرة لـ جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

ظهرت مساحات في ظهر دفاع بورسيا دورتموند، ما نتج عنها هجمات مرتدة للاعبي تشيلسي، الذين سجلوا هدفًا في الدقيقة 76 عن طريق البديل كونور جالاجير، لكنه أُلغي بدايع التسلل.

استمرت محاولات الفريق الألماني، لكن دون فائدة، ليحجز تشيلسي بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي.

تشيلسى هافرتز هافيرتز ستيرلينج دوري ابطال اوروبا

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