اليوم العالمي للمياه.. يوم ثقافي فني لقصور الثقافة بالدقهلية

نظم قصر ثقافة منية النصر يومًا ثقافيًا فنيًا؛ احتفالاً باليوم العالمي للمياه بمدرسة محمود نصار الابتدائية بالتعاون مع مدرسة محمود نصار الابتدائية بمنية النصر.

تضمن اليوم محاضرة عن المياه، أشارت خلالها فتحية محرم، أن اليوم العالمي للماء يهدف للتوعية باستخدام الماء بطريقة أكثر مسؤولية مع ضمان مساعدة الأشخاص غير القادرين على الحصول عليه، تلاها فقرة مواهب فى إلقاء الشعر نفذتها سالي السيد، شارك فيها المواهب تسنيم ابراهيم بقصيدة "حكايتك يامصر"، سما محمود قصيدة "شهر شعبان"، تخللها معرض فني للموهوبين.

كما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "الاحتفال بليلة النصف من شعبان" بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالبرامون، للشيخ يحيى أحمد حسن الغندور، كما نظم بيت ثقافة المطرية عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب خالد الشناوي، احتفالا بليلة النصف من شعبان، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها "والله الله يانور النبي أداء محمود العاصي، أول كلامي بامدح طه أداء السيد منتصر، أهلا رمضان أداء جمال درويش، مدح الرسول أداء الداودي درغام" واختتم بعرض استعراضي لرقصة التنورة للفنان أحمد الغريب.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله، والتي ينفذها فرع ثقافة الدقهلية بإدارة عمرو فرج، احتفالا بعدد من المناسبات الوطنية والدينية والأيام العالمية، وكذلك التوعية بالقضايا المجتمعية، وعلى صعيد آخر عقد بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة عن بر الوالدين بمدرسة المجمع الابتدائي، لعبد المنعم صبري تحدث عن بر الوالدين وأنه من أعظم الواجبات على المؤمن وتم تعظيم مكانتهما، والإحسان إليهما، واقترن بر الوالدين بتوحيد الله فى أكثر من موضع فى كتاب الله تعالى، وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله.

كما نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان التعرف على تأخر النمو للطفل بمدرسة أخطاب الإعدادية بنات، تحدث بها عبد الحكيم محمد عامر، موضحا أن كل طفل ينمو ويتعلم بوتيرة خاصة تختلف اختلافا كبيرا من طفل إلى آخر، وكيفية التعرف على الإشارات التي تدل بأن طفلك لا يتمتع بالمهارات التي يتمتع بها باقي الأطفال، ويطلق الأطباء على هذه المشاكل اسم حالات تأخر النمو، وأضاف أن هناك العديد من حالات تأخر النمو المختلفة التي قد يعاني منها الأطفال من بينها اللغة أو النطق، وتعد هذه المشاكل من أكثر حالات تأخر النمو انتشارا، ومشكلة الحركة، وأيضا تحدث عن حالات تأخر النمو الاجتماعي والعاطفي ويوجد عدة أسباب تجعل الطفل يعاني مشكلات في القدرة على التفكير والتعلم والتذكر وبالتالي تأخر الإدراك عند الطفل.