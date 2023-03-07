الترجي يقلص الفارق أمام الزمالك بهدف رياض بن عياد

قلّص نادي الترجي التونسي النتيجة أمام الزمالك في شوط اللقاء الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وسجل هدف الترجي الأول في الدقيقة 57، رياض بن عياد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

تقدم فريق الزمالك على ضيفه الترجي التونسي، بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فريق الزمالك سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، واستطاع التسجيل مبكرًا بهدف أول في الدقيقة التاسعة، عندما قطع سيف فاروق جعفر الكرة من ياسين مرياح، ليمررها إلى أحمد سيد زيزو، الذي اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، وراوغ مدافع الترجي، قبل أن يُعيدها لزميله، ليسدد الكرة بيمناه، لترتطم بأحد مدافعي الفريق التونسي، وتسكن الشباك.

في الدقيقة 19، أرسل حسام دقدوق لاعب الترجي، كرة عرضية من ركلة حرة من الجهة اليمنى، قابلها ياسين مرياح برأسه، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 25، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري بعد دفعه من قبل ياسين مرياح، لينفذها أحمد سيد زيزو بنجاح، معززًا تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 29.

لاعبو الترجي كثفوا من محاولاتهم لهز مرمى الزمالك، وكانوا قريبين من ذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق حسام دقدوق، في الدقيقة 43، تصدى لها صبحي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بثنائية.

تشكيل الترجي

وضم تشكيل الترجي كلًا من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنبية - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - حسام دقدوق.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري - محمد علي بن حمودة - حمدو الهوني.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار"، وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

الزمالك يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه المريخ السوداني 4 نقاط وشباب بلوزداد الجزائري برصيد ثلاث نقاط، لذلك يرفع الزمالك شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة الرابعة، والاحتفاظ بآماله في التأهل للدور ربع النهائي، لأن أي نتيجة سلبية وفوز شباب بلوزداد على المريخ في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت يعني خروج الزمالك من البطولة بنسبة كبيرة.