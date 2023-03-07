الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الزراعة» تحسم أمر استيراد اللحوم البرازيلية بعد رصد إصابة بجنون البقر

اللحوم
اللحوم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة البرازيلية أعلنت إصابة حالة من المواشي بمرض جنون البقر، وأشارت إلى أنه بعد خضوع هذه الحالة للفحص البيطري تم التأكد من أنها غير نمطية نظراً لعمرها المتقدم، وهذا يعني أنه لا يوجد خطورة مطلقة على اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل.

لحوم البقر البرازيلي 

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة لا تقوم باستيراد الأبقار من البرازيل إلا إذا كان عمرها لا يتجاوز الـ4 سنوات، كما أنه يتم فحص المواشي المستوردة قبل وأثناء وبعد الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض تذكر، لذا على الشعب المصري الاطمئنان والتأكد من أن الدولة لن تستورد شيئا يمثل خطورة عليهم.

جنون البقر 

وأضاف في حديثه، أن جميع المصانع التي تتعامل معها الدولة في البرازيل تخضع لمتابعة مستمرة ودورية.

متحدث الزراعة جنون البقر اللحوم البرازيلية محمد القرش دي ام سي

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