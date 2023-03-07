مصرع طفل بطلق خرطوش في الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه نتيجة خروج طلقة رش من بندقية ضغط هواء أثناء العبث فيها فى السويدات بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع طفل يدعى "محمد. أ. ح" 12 عاما، بطلق رش بالقرب من محل إقامته بقرية السويدات دائره مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال أحد أقارب الطفل قال إن المتوفى قام بالعبث فى بندقية ضغط هواء فخرجت طلقة رش من البندقية استقرت فى رقبته، وتسببت فى مصرعه.



جرى التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.