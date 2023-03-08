يزداد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم فيمصر الأربعاء 8-3-2023 في ظل هذه الأيام المباركة لشهر شعبان واقتراب موعد شهر رمضان المبارك حتى لا يضيع المصلون اوقات صلاتهم.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها الصلاة عن أخرى.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٢ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٥:٥٩ م

صلاة العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١١ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٩ م

صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص

الشروق ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م

صلاة العَصر ٣:٤٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٣ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:١٦ م

صلاة المَغرب ٥:٤٧ م

صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص

الشروق ٦:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:٠٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٥ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٠ م

صلاة العِشاء ٧:٤٣ م