الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

يزداد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم فيمصر الأربعاء 8-3-2023 في ظل هذه الأيام المباركة لشهر شعبان واقتراب موعد شهر رمضان المبارك حتى لا يضيع المصلون اوقات صلاتهم.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها الصلاة عن أخرى.


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٢ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص
الشروق ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:١١ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م
صلاة العَصر ٣:٤٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص
الشروق ٦:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م

موعد آذان المغرب في رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٥ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٠ م
صلاة العِشاء ٧:٤٣ م

 

 

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