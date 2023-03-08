مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023
يزداد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم فيمصر الأربعاء 8-3-2023 في ظل هذه الأيام المباركة لشهر شعبان واقتراب موعد شهر رمضان المبارك حتى لا يضيع المصلون اوقات صلاتهم.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 في عدد من المحافظات والتي تختلف فيها الصلاة عن أخرى.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٢ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٥٠ ص
الشروق ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء ٧:١١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م
صلاة العَصر ٣:٤٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٣ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص
الشروق ٦:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء ٧:٠٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٥ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٠ م
صلاة العِشاء ٧:٤٣ م