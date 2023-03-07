الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأوكرانى يقر بصعوبة وضع قوات بلاده فى باخموت

باخموت
باخموت

أقر وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بصعوبة وضع قوات بلاده في باخموت، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لو تم انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت سنفتح الطريق أمام روسيا لاحتلال مدن أخرى.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لـCNN أن روسيا تريد السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك بعد باخموت، قائلًا إن روسيا تحتاج لانتصار في باخموت لتعيد تعبئة مشاعر شعبها .

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك خلال نبأ عاجل أذاعته القناة عبر شاشتها.
كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعهد، أمس الإثنين، بعدم الانسحاب من باخموت، مع زحف القوات الروسية على المدينة الشرقية المدمرة التي سعت للسيطرة عليها لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى مقتل الآلاف من الأرواح، بحسب "أسوشيتد برس".

قبل أقل من أسبوع، قال أحد مستشاري زيلينسكي، إن المدافعين قد يتخلون عن باخموت ويعودون إلى مواقع قريبة.
لكن زيلينسكي ترأس، أمس الإثنين، اجتماعًا تحدث فيه كبار الضباط العسكريين لصالح استمرار العملية الدفاعية وتعزيز مواقفهم في باخموت.
وفي وقت لاحق، في خطابه الليلي بالفيديو، أفاد الرئيس أن مستشاريه وافقوا بالإجماع على الضغط على القتال، "عدم الانسحاب"، وتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

أوكرانيا باخموت صعوبة قوات روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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