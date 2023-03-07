«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية متخصصة حول المساواة بين الجنسين

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول المساواة بين الجنسين، استهدفت رؤساء مجلس المرأة، وعددًا من مديري الموارد البشرية بمجموعة فنادق، بحضور الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، وصفاء حبيب مدير المشروع، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة للتخطيط والإستراتيجية بالمجلس، وسماح حلمي خبيرة المشروع، وأمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، ومايكل أيوب رئيس مؤسسى ويل سبرينج للتدريب المجتمعى، والدكتورة رشا القناوي خبيرة القيادة والتطوير المهني، وآن مارى نائبة رئيس فنادق ماريوت العالمية للموارد البشرية، وسيد حجاج مدير إدارة الموارد البشرية بمجموعة ماريوت الشرق الأوسط.

يأتي التدريب في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الإسباني في مصر، واستمر على مدار يومين.

وقد افتتحت الدورة التدريبية الدكتورة نجلاء العادلي، مستعرضة المشروع، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

فيما عرضت صفاء حبيب جهود المجلس في تمكين المرأة، وأهداف المشروع.

وعرضت شيماء نعيم أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وبعض المؤشرات الهامة لتقييم تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

فيما ألقت سماح حلمي الضوء على المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل.

واستعرضت أمل عبد المنعم مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

وعرض المستشار أحمد النجار الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الثانى من البرنامج التدريبي محاضرة عملية تفاعلية قدمها مايكل أيوب رئيس مؤسسى ويل سبرينج للتدريب المجتمعى حول تعزيز الثقة الذاتية للمرأة والصحة النفسية وأهميتها لحياة المرأة العاملة.

وألقت الدكتورة رشا القناوي محاضرة في مجال القيادة ومفهومها، وركزت على أهم صفات القائد الناجح وكيفية إدارة الإعمال بالأساليب التشاركية.

واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم على رؤساء مجلس المرأة بحضور الدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة وشيرين عبد الحميد مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة السياحة.