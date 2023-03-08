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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023


نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 وخاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية لكثير من المواطنين.

 

سعر جرام الذهب من عيار 24
2085.75 بيع
2062.75 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 22
1912 بيع
1891 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 21
1825 بيع
1805 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 18
1564.25 بيع
1547.25 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 14
1216.75 بيع
1203.25 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 12
1042.7 بيع
1031.5 شراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 9
782.25 بيع
773.5 شراء

 

سعر جنيه ذهب
14600 بيع
15880 شراء

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مستقبل الذهب وأسعاره 

في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ذكر أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الفورية في يناير بنسبة 6.1%، إلا أن التدفقات الخارجة من الصناديق الاستثمارية في أوروبا وآسيا أثرت على الطلب على الصناديق بشكل عام ومحت المكاسب والطلب الإيجابي الذي سجلته الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية تحديدًا.


وأضاف المجلس في تقريره أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب أحد مؤشرات الثقة في مستقبل الذهب في الأسواق، وهذا التراجع مع بداية العام يعكس مخاوف المستثمرين من تداعيات أسواق الذهب بسبب عمليات رفع أسعار الفائدة التي يقودها المركزي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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