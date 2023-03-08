أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 فى مصر

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023



نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 وخاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية لكثير من المواطنين.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2085.75 بيع

2062.75 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

1912 بيع

1891 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1825 بيع

1805 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1564.25 بيع

1547.25 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1216.75 بيع

1203.25 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

1042.7 بيع

1031.5 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

782.25 بيع

773.5 شراء

سعر جنيه ذهب

14600 بيع

15880 شراء

مستقبل الذهب وأسعاره

في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ذكر أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الفورية في يناير بنسبة 6.1%، إلا أن التدفقات الخارجة من الصناديق الاستثمارية في أوروبا وآسيا أثرت على الطلب على الصناديق بشكل عام ومحت المكاسب والطلب الإيجابي الذي سجلته الصناديق الاستثمارية في أمريكا الشمالية تحديدًا.



وأضاف المجلس في تقريره أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب أحد مؤشرات الثقة في مستقبل الذهب في الأسواق، وهذا التراجع مع بداية العام يعكس مخاوف المستثمرين من تداعيات أسواق الذهب بسبب عمليات رفع أسعار الفائدة التي يقودها المركزي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى.