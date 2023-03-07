الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل أمريكيين من أصل 4 اختطفوا فى المكسيك

جثة
جثة

عُثر على أمريكيين مقتولين، اليوم الثلاثاء، من أصل أربعة اختطفهم مسلحون الجمعة في مدينة ماتاموروس في شمال شرق المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب ما أكد حاكم ولاية تاماوليباس، أميريكو فياريال.
وقال الحاكم عبر الهاتف خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور صباحًا "من بين (الأمريكيين) الأربعة توفي اثنان وجرح واحد والآخر حي".
وفي واشنطن، قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن السلطات الأمريكية "ستعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية لضمان تحقيق العدالة".
وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الهجمات على المواطنين الأمريكيين "غير مقبولة"، معربًا عن "أحر تعازيه" لأقارب القتيلين.
وعبَر الأمريكيون الأربعة، الذين ما زالت هويتهم مجهولة، مدينة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس على متن سيارة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية كارولينا الشمالية، قبل أن يُستهدفهم مسلحون بإطلاق نار، ويتم اختطافهم.
وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل أي مساعدة تساهم في الإفراج عنهم واعتقال المشتبه بهم.
وتشهد مدينة ماتاموروس أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وتُعتبر الطرق في المنطقة الأكثر خطورة في المكسيك بسبب خطر التعرّض للاختطاف والابتزاز على يد الجماعات الإجرامية.

ماتاموروس شرق المكسيك المكسيك ولاية تاماوليباس الرئيس المكسيكي

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