تشكيل الترجى لمواجهة الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي

وضم تشكيل الترجي كلا من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – حسام دقدوق.

خط الوسط: غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار"، وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

الزمالك يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه المريخ السوداني 4 نقاط وشباب بلوزداد الجزائري برصيد ثلاث نقاط، لذلك يرفع الزمالك شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة الرابعة، والاحتفاظ بآماله في التأهل للدور ربع النهائي، لأن أي نتيجة سلبية وفوز شباب بلوزداد على المريخ في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت يعني خروج الزمالك من البطولة بنسبة كبيرة.

الزمالك لم يحقق أي فوز في 9 مباريات متتالية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، منها 6 مباريات في النسخة الماضية، وثلاث مباريات في النسخة الحالية التي تعادل فيها مع المريخ السوداني، وخسر أمام شباب بلوزداد والترجي، والمشكلة الرئيسية التي تواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا هي العقم التهديفي، ولم يسجل الفريق أي هدف في آخر ثلاث مباريات أمام المريخ والترجي وبيراميدز، لذلك حرص الجهاز الفني على علاج هذه المشكلة بتكثيف التدريبات للاعبي الخط الهجومي، لكن في ظل استمرار تراجع مستوى أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وعدم وجود صانع ألعاب يقود الهجمات في ظل غياب شيكابالا سيكون الحل صعبًا، وسينحصر في القدرات الخاصة لبعض اللاعبين والكرات الثابتة أمام وحول منطقة الجزاء.

من ضمن الحلول التي ركز عليها فيريرا التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل تواضع مستوى معز بن شريفية حارس الترجي الذي كان واضحًا في مباراة الفريقين التي أقيمت في تونس، ولم ينجح لاعبو الزمالك في استغلاله، كما ركز فيريرا على ضرورة تأمين الجانب الدفاعي؛ لأن اهتزاز شباك محمد صبحي بهدف سيؤدي لتعقيد الأمور.

المباراة تحتاج إلى روح قتالية من اللاعبين وإصرار على الفوز والاستفادة من المساندة الجماهيرية، خاصة أن اللقب الإفريقي أصبح الأمل الوحيد للزمالك بعد تراجع حظوظه في المنافسة على الدوري المحلي.

قائمة الزمالك لمباراة الترجي

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 23 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد نديم، وحمزة المثلوثي، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد عبدالغني، ومحمود شبانة، وحسام عبدالمجيد، ومحمد طارق، وأحمد أبوالفتوح، ومحمد أشرف "روقا"، وعمرو السيسي، ونبيل عماد دونجا، وسيد عبدالله "نيمار"، وسيف جعفر، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى شلبي، وأحمد بلحاج، وإبراهيما نداي، وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي، ويوسف أسامة نبيه، وسامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود حمدي الونش بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، بينما يغيب محمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة، وعمر جابر، ومصطفى الزناري، وشيكابالا لأسباب مختلفة.

يدير المباراة طاقم تحكيم كاميروني بقيادة نيجوا بلايز يوڤين، ويساعدهه إلڤيس چووي، ورودريچو مابيلي، ومعهم أنتوني ماكس حكمًا رابعًا.