الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه سيتم غدًا إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة.

كما قام بعرض الفيلم الترويجي لهذه الحملة والذي يتم عرضه لأول مرة ليلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أن الشعار المستخدم في الفيلم هو Your Expectations are History.

كما قام بعرض عدد من الأفلام والمواد الدعائية التي تلقي الضوء على الأماكن السياحية والأثرية المصرية والمنتجات والأنماط السياحية التي يستطيع السائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بداية من الغد باللغات الأجنبية المختلفة والذي سيحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة واستعراض التجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها السائح أثناء زيارته لمصر وإبراز الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري.

جاء ذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج التي أعدها تحالف كندي-إنجليزي 2021 لإظهار المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية، هذا بالإضافة إلى أن هذا الموقع الترويجي سيقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للدولة، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

المقصد السياحي الأسواق الرئيسية الأنماط السياحية الأماكن السياحية والأثرية وزارة السياحة ITB

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