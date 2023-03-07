ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تختتم فعالياتها بعرض 11 فيلما

اختتم برنامج ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعالياته اليوم بعرض الأفلام التي قدمتها الورش هذا العام وعددها ١١ فيلما، وبدأ الختام باستعراض غنائي لفرقة مسرح حكاوي وغناوي

وقال المخرج سيد عبد الخالق مدير برنامج الورش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: نتذكر كل الفريق الذي بدأ معنا مشوار الورش، والمجهود الكبير الذي قدموه حتى تخرج أفلام ورش مهرجان أسوان للنور وتعبر عن قضايا الشباب والمجتمع بشكل عام .

وأضافت مي أبو السعود ممثلة مؤسسة دروسوس : بدأنا العمل في مصر منذ ٢٠٠٨ وقدمنا أكثر من ١٣٠ مشروعا تنمويا، فهدفنا مساعدة الشباب، وحدث ذلك من خلال صناعة الأفلام لأنها صناعة جاذبة جدا للشباب وغيرهم، وبها أكثر من وظيفة إخراج وتأليف وسيناريو بالإضافة إلى دورها الاجتماعي، وتعكس حضارتنا وتاريخنا وأحلامنا في المستقبل . وأدعو الجهات الداعمة للوقوف مع مهرجان أسوان لأنه يقدم رسالة مهمة جدا ويقدم قيمة مهمة للمجتمع والفن .

وقالت إنجي سليمان ممثلة مؤسسة بلان مصر: يسعدنا أن نكون شركاء لمهرجان أسوان ، مهتمين بدور الإعلام والسينما في تشكيل العقول نعمل على استخدام الفن من أجل التنمية ، ونحفز الشباب على تحقيق ما يتمنون ، فهذه الورش من أهم الفعاليات ، والشباب عبروا عن سعادتهم وحماسهم للمشاركة في الورش، وهذا الحماس نقطة انطلاق ليقدموا أفلاما جميلة ومعبرة عن مجتمعهم .

وقال كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وأهم الشركاء الداعمين لورش صناعة الأفلام في مهرجان أسوان إنه يتوجه بالشكر لإدارة المهرجان على المجهود الكبير الذي يقومون به مشيرا إلى أن السينما هي القوى الناعمة في مصر القادرة على التغيير في المجتمع بالإضافة إلى دعم قضايا المرأة ، ومناقشة قضية التغير المناخي في هذه الدورة، وتمنى التوفيق والتقدم لشباب الورش باعتبارهم صناع أفلام المستقبل.

وقالت مها حمدي المشرفة على الورشة التجريبية، رأيت الشباب المشاركين في الورش سنة عن سنة يتطورون، شباب أسوان عندهم أفكار كثيرة وجميل أننا نساعدهم ليقدموا أفكارهم عبر صناعة الأفلام ، وأشارت إلى أن ورش مهرجان أسوان أخرجت هذا العام ١١ فيلما . وقدمت الشكر للداعمين الذين لولا وجودهم لم يكن الشباب استطاعوا أن يحققوا أحلامهم .

وقالت د. عزة كامل، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمهرجان: شكرا لأهل أسوان من شباب وبنات ونساء أسوان ، شكرا السفيرة ميرفت التلاوي التي تدعم المهرجان. وقالت : نحن أولاد فاطمة رشدي وماري كويني وآسيا داغر ، ستظل مصر صاحبة تاريخ طويل في صناعة السينما. لتظل الصناعة قائمة بحب وشغف لأنها هي القادرة على التأثير والتغيير.



وتم عرض أفلام الورش وهي أفلام ده كان ،وفيلم سياحي، وجابر وبديعة (وثائقي)، وتلات واربع، ووردة ، وفات الميعاد، ونظرة، وست اخوات (وثائقي)، ولما ينام النيل، وحلمي البعيد، والوتد (وثائقي)، وقام بتنفيذ الأفلام فريق عمل المهرجان في إطار مشروع سينما أسوان.