الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: مليار و100 مليون يورو خسائر فرنسا يوميًا بسبب المظاهرات

المظاهرات باريس
المظاهرات باريس

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها حجم الخسائر اليومية لفرنسا بسبب الاحتجاجات اليومية التي تشهدها باريس لليوم السادس على التوالي.

فرنسا في مأزق حقيقي بعد دخول شركات الطاقة بالإضرابات

وقال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مراسيليا، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن فرنسا في مأزق حقيقي بعد أن أعلنت الكثير من شركات الطاقة والكهرباء الدخول في إضرابات، مشيرًا إلى أنه بعد قليل سيكون هناك اجتماعًا للاتحادات العمالية والنقابات.

وأكد أن هناك تخوف شديد من استمرار المظاهرات بعد أن تم تحديد الخسارة اليومية والتي وصلت إلى مليار و100 مليون يورو، مشيرًا إلى أن شركات فرنسية توقفت عن العمل في الوقت الذي دخلت فيه أخرى بنظام العمل عن بعد.

وتابع، أن مراكز الطاقة يمكن أن تدخل البلاد في مشكلة كبيرة للغاية ويتوقف الإنتاج، مؤكدًا أن مشروع قانون رفع سن التقاعد سبب الأزمة الحالية هو أمام لجنة لوضع الصياغة النهائية له، ومن المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري على البرلمان الفرنسي للتصويت عليه.

القاهرة الإخبارية الخسائر اليومية فرنسا المظاهرات الاضرابات رفع سن التقاعد البرلمان الفرنسي

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