الثلاثاء 07 مارس 2023
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رياضة

قبل موقعة صن دوانز.. الأهلي يتغلب على المقاولون بصعوبة في الدوري

جريدة الدستور

تغلّب الأهلي على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف من اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد الأهلي في السلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

الفوز أبقى الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما وقع المقاولون في المركز السادس بـ 32 نقطة.

الشوط الأول

وتقدم الأهلي مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها طاهر محمد طاهر بعد عركلة من عمر فايد.

وفي الدقيقة 15 كانت أول هجمات المقاولون بعدما سدد الشيمي كرة داخل منطقة الجزاء، علت مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 20 تألق محمود أبو السعود أمام تسديدة من الجزائري أحمد القندوسي من خارج منطقة الجزاء.

وزاد محمد هاني من تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما استلم كرة طويلة رائعة من مروان عطية لينفرد بالمرمى من الجناح الأيمن ويرسل عرضية تصطدم بدفاعات لاعبي المقاولون وتتحول بالخطأ في مرمى أبو السعود.

وواصل الأهلي ضغطه وانفرد بيرسي تاو بالدقيقة 23، بالمرمى وسدد كرة قوية لكن تصدى لها أبو السعود.

ونجح جون أوكلي من تقليص الفارق للمقاولون بالدقيقة 43، برأسية متقنة بعد عرضية أوشايا.

وفي الدقيقة الأخيرة حاول تاو مباغتت أبو السعود، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة نفذها معلول من جملة مركبة، لكن تسديدته جاورت مرمى أبو السعود.

الشوط الثاني
دخل المقاولون باحثًا عن التعادل وسدد أحمد علاء تسديدة قوية من مسافة بعيدة، بالدقيقة 59 لكنها جاءت في يد محمد الشناوي.

وبالدقيقة 67 حاول المقاولون العرب من جديد بتسديدة من جون أوكلي، من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الشناوي بسهولة.

وفي الدقيقة 74 حاول تاو بتسديدة داخل منطقة الجزاء على مرتين لكن دفاعات المقاولون وأبو السعود تصدوا لمحاولته، وسدد فادي فريد كرة خطيرة في الوقت بدل الضائع، مرت بقليل بجوار مرمى محمد الشناوي.

الاهلى المقاولون العرب المقاولون الدوري استاد الاهلي

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الجشع سيدمر العالم

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