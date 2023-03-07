وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى التدريب إيديوجيت 2023

افتتح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت ٢٠٢٣" في دورته الثانية عشر الذي انطلق الثلاثاء، وينعقد على مدار يومين، حيث يعتبر الملتقى من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر والمنطقة العربية.

تأتي الدورة الثانية عشرة من ملتقى إيديوجيت ٢٠٢٣ تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة، حيث يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعة القاهرة جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وبنها وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، امين اتحاد الجامعات العربية، إن العولمة وتدويل التعليم الجامعي واقتصاد ومجتمع المعرفة وظهور تصنيفات محلية ودولية للجامعات في زيادة حدة التنافس بين الجامعات عالميا وإقليميا ومحليا ويجبر المؤسسات التعليم العالي في مختلف العالم إلى تحسين خدماتها لتلبية احتياجات طلاب وترقية وزيادة تتافسيتها في السوق وذلك من خلال معايير للجودة وابتداع آليات المحافظة على كينونتها عن طريق تجويد أنشطتها ومخرجتها.

أشار سلامة إلى أن هذا السبب برزت أهمية معارض التعليم كوسيلة يلتقي من خلالها الطلاب وأولياء الأمور في المرور على الجامعات بمقارها المختلفة الآن، موضحًا أن المعارض تعد أكبر تجمع لعدد من الجامعات في مكان وأحد، كما أن ملتقي ايديوجت يعد منصة مثالية لذلك لتجمع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعية في مكان واحد.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات معرض "ايديوجيت" نظرًا لكونه من أهم معارض الجامعات والتدريب في مصر حيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبية والجهات المانحة مما يعطي الطلاب الفرصة لتحديد دراستهم الجامعية حيث يتيح أمامهم إمكانية التعرف على مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة بجانب عقد النقاشات مع الطلاب وأولياء الأمور بشأن البرامج وأنظمة الدراسة بها.

أشار الخشت، إلى أن الجامعة تعمل على جذب الطلاب المصريين والأجانب للالتحاق بها، والتأكيد على مواكبة برامج الجامعة لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، منوها بأن الجامعة عملت على استحداث العديد من البرامج الدراسية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ونوه بأن الجامعة ستطرح برامجها التي أعلنت عنها خلال فعاليات الملتقى، لافتا إلى أن الفرع الدولي للجامعة به العديد من البرامج وشراكة دولية مع كبرى جامعات العالم.

في السياق، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مشاركة الجامعة في الملتقى والمعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence" يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية في مختلف التخصصات وتتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.

وشدد المتيني على أن مشاركة الجامعة في الملتقى، يعزز آليات وفلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة واحتياجات المجتمع وبما يوفر فرص حقيقية للطلاب والخريجيين في سوق العمل، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض إيديو جيت يشهد دائما إقبالاً كثيفاً من طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور.

من جانبه، أكد د.إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا والنقل الدولي، أن الأكاديمية حققت تقدما كبيرا في التصنيفات الدولية بأنواعها وتقدم برامج دراسية بشراكات مع جامعات دولية مرموقة، مشيرًا إلى أنه سيتم إلقاء محاضرات على مدار أيام الملتقى عن البرامج والتخصصات التي تقدمها الأكاديمية

كشف د.على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق عن مشاركة الجامعات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها حديثا لأول مرة بالمعرض.

ولفت شمس الدين إلى أن تلك الجامعات تتيح تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات عالمية من أكثر من ٢٠ دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وفرنسا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة وكذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وتحرص العديد من الجامعات المصرية والعالمية على المشاركة بمعرض إيديوجيت حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعي وأولياء الأمور حيث تتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب المتميز في برامجها التعليمية.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسلسكا، جامعة المستقبل، جامعة مصر للمعلوماتية ونيو جيزة والجامعة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتعليم الجامعي، والمجلس البريطاني، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة وجامعة العالمين.

ويزور ملتقى إيديوجيت الآلاف على مدار ثلاثة أيام مجانا لالتقاء بممثلي الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة واختيار الأنسب منها، كما يزور المعرض كذلك لفيف من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، خبراء التعليم العالي من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات، حيث يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي في المنطقة والعالم.