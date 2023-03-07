الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على المقاولون العرب بهدفين لهدف

معلول يحتفل بالتقدم
معلول يحتفل بالتقدم للأهلي

تقدم الأهلي على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف في الشوط الأول من اللقاء المقام على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلي مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، تحصل عليها طاهر محمد طاهر بعد عرقلة من عمر فايد.

وفي الدقيقة 15 كانت أول هجمات المقاولون، بعدما سدد الشيمي كرة داخل منطقة الجزاء، علت مرمى محمد الشناوي.

وبالدقيقة 20 تألق محمود أبوالسعود أمام تسديدة من الجزائري أحمد القندوسي من خارج منطقة الجزاء.

وزاد محمد هاني من تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما استلم كرة طولية رائعة من مروان عطية لينفرد بالمرمى من الجناح الأيمن ويرسل عرضية تصطدم بدفاعات لاعبي المقاولون وتتحول بالخطأ في مرمى أبو السعود.

وواصل الأهلي ضغطه وانفرد بيرسي تاو بالدقيقة 23، بالمرمى وسدد كرة قوية لكن تصدى لها أبو السعود.

ونجح جون أوكلي من تقليص الفارق للمقاولون بالدقيقة 43، برأسية متقنة بعد عرضية أوشايا.

وفي الدقيقة الأخيرة حاول تاو مباغتة أبوالسعود، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة نفذها معلول من جملة مركبة لكن تسديدته جوارت مرمى أبوالسعود.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :
حراسة المرمى:  محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ علي معلول. 
خط الوسط: حمدي فتحي ـ  مروان عطية ـ بيرسي تاو ـ  أحمد القندوسي ـ طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ـ رامي ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيوـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.

الاهلى المقاولون المقاولون العرب الدوري على معلول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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