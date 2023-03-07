المقاولون يقلص الفارق أمام الأهلى بهدف أوكوى فى الدورى

قلّص فريق المقاولون العرب تأخره أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المقام بين الفريقين على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

هدف المقاولون جاء في الدقيقة 43 بضربة رأسية عن طريق جون أوكوي، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من أوشايا من الجهة اليسرى..

فيما جاء هدف الأهلي الأول مبكرًا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، تحصل عليها طاهر محمد طاهر بعد دفعه من قبل عمر فايد.

وتولى التونسي علي معلول تنفيذها بنجاح، ليهدي الأهلي التقدم بهدف مبكر.

محمد هاني انفرد بمرمى أبوالسعود بالدقيقة 21 من الجناح الأيمن، بعد تمريرة رائعة من مروان عطية وسدد الكرة لتصطدم بدفاعات المقاولون وتسكن مرمى أبو السعود، ليتقدم الأهلي بثنائية.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ـ مروان عطية ـ بيرسي تاو ـ أحمد القندوسي ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ـ رامي ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيو ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.