zamalek vs taraji.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجى اليوم

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك والترجي اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2023.

وشهدت المباراة الماضية بين الزمالك والترجي، خسارة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي التونسية، وبهذه النتيجة ضمن الترجي التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد اعتلائه قمة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023

جمهور الفارس الأبيض ينتظر موعد مباراة الزمالك ضد الترجي zamalek vs taraji يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 في تمام الساعة 17.00 بتوقيت كل من: تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت كل من: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات المتحدة.

موعد مباراة الزمالك اليوم بتوقيت القاهرة

ويأتي موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي zamalek vs taraji ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023 .

وكان خسر الزمالك على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، ثم تعادل مع المريخ السوداني في ليبيا، وبعدها خسر من الترجي في تونس ليحصد نقطة واحدة فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي zamalek vs taraji

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، ولمشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر شاشة بين سبورت القطرية، عليك الاشتراك أولًا في خدمات هذه القنوات، لمشاهدة كافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومختلف البطولات الأوروبية والعالمية.

تردد قناة بي إن سبورت على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تردد بي إن سبورت 1 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بي إن سبورت 2 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3