فيريرا يتغنى بصفقة الزمالك الجديدة قبل لقاء الترجى التونسى

أشاد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير باللاعب أحمد بلحاج، المنضم حديثا للفريق في يناير.

فيريرا اعتبر أن بلحاج أهم صفقة للزمالك في الموسم الجاري، سواء في الصيف أو يناير وأثنى على اللاعب بصورة كبيرة.

فيريرا أكد أن اللاعب لو انضم من بداية الموسم لتغيرت الأوضاع في صفوف الفريق.

وانضم بلحاج إلى صفوف الزمالك في يناير الماضي قادمًا من أسوان بعدما قدم مستويات رائعة مع أسوان ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة وحصل على إشادة الجميع.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الترجي كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي- محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– محمود حمدي "الونش"- محمد عبدالغني– محمود شبانة- حسام عبدالمجيد– محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– عمرو السيسي– نبيل عماد دونجا– سيد عبدالله "نيمار"– سيف جعفر– أحمد سيد"زيزو"– مصطفى شلبي- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري– ناصر منسي- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينيولا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مواجهة الليلة ولا يمتلك سوى نقطة واحدة بالمجموعة الرابعة والتي تضم الترجي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وفي نفس التوقيت أيضًا، سيستضيف شباب بلوزداد نظيره المريخ السوداني في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ويعتلي الترجي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط ويليه المريخ وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد ثالثًا بـ3 نقاط وأخيرًا الزمالك بنقطة واحدة.

ولم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار حتى الآن بمجموعته الإفريقية، بخسارته أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد في القاهرة ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السوداني في ليبيا وسقط أمام الترجي على ملعب رادس بثنائية نظيفة.