احتفالية بجامعة عين شمس لرعاية 6 آلاف طالب وعامل مستحق

نظّم صندوق تحيا مصر، الثلاثاء، احتفالية دكان الفرحة بجامعة عين شمس لرعاية أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في الجامعة ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنا مع استقبال شهر رمضان.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر وخالد عبدالعال محافظ القاهرة والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار السابق، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، وإسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وقال محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، إن الاحتفالية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنظيم عدد من معارض المبادرتين الرئاسيتين دكان الفرحة وأبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير المواد الغذائية والملابس؛ استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأضاف أن الاحتفالية تجمع عددا من شركاء الصندوق من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتا إلى أن معرض دكان الفرحة المنظم بجامعة عين شمس يأتي كأول الفعاليات التي ينظمها الصندوق لترجمة الشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية؛ للاستفادة من الملابس التي وفرتها المصلحة وينفذ من خلالها الصندوق أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للمستحقين.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبدالفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرضا يستمر لمدة 4 أيام، يضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسوارات بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية المقدمة من شركة يونيليفر لرعاية 5 آلاف طالب مستحق بالجامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة والمستوردة للملابس الجاهزة ومنها شركة تاي هاوس، وشركة أليكس اباريلز وشركة تي أند سي وشركة هاي تك وشركة كانون جلوبال فضلا عن الملابس والأدوات الكتابية التي وفرتها مصلحة الجمارك المصرية، كما تم تجهيز 6 عرائس أولى بالرعاية من أبناء العاملين في الخدمات المعاونة بالجامعة بمستلزمات الزواج، حيث تسلمت كل فتاة 22 جهازا كهربائيا ومفروشات وأجهزة منزلية ضمن مبادرة دكان الفرحة بالتعاون مع شركتي فريش والعربي جروب وتيفال.

وأوضح عبدالفتاح أن الاحتفالية تضمنت توفير 12 طن مواد غذائية جافة، وطن لحوم، ونصف طن عصائر وألبان مقدمة من شركة بيتي المراعي لصالح ألف من العاملين المستحقين بالجامعة ضمن مبادرة أبواب الخير بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة حديد عز.

كما تضمنت الاحتفالية تسليم أجهزة تعويضية لعدد 12 طالبًا من ذوي الهمم قادرون باختلاف، فضلا عن تكريم 17 طالبا وطالبة من الطلبة الفائقين بمختلف كليات جامعة عين شمس.

من جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أهمية دور المجتمع المدني في دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمّن جهود صندوق تحيا مصر في رعاية طلبة جامعة عين شمس والأسر في مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية، والتي شهدت العديد من الأنشطة تضمنت تجهيز مستشفيات الجامعة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين، فضلا عن دعم العملية التعليمية بمعمل مهارات كلية الطب لتوفير أنظمة محاكاة الجسم البشري لتطوير منظومة تدريب خريجي كلية الطب.

بدورها أعربت الدكتور سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري عن سعادتها بسرعة تفعيل البروتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع في نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.