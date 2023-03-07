الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يجتمع بلجنة متابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

عقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المختصة المتابعة والإشراف على مشروع  تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف بشارع عبد السلام عارف، والذي يتم في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

جرت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، طبقا للمخطط العام للمشروع  والبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال يتم  تنفيذها على مساحة إجمالية تزيد عن  2900م، وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضار وباكيات للأسماك، بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة أكشاك  جديدة ودعم موقع السوق  بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه وكافتيريات، مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق، لاستيعاب كافة الباعة الذين تم نقلهم لموقع بديل "بشكل مؤقت" في مكان قريب من السوق، لحين إعادة تسكينهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك بعد الانتهاء من تطوير السوق.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتضافر جهود كافة الجهات الشريكة خاصة شركات المرافق، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة وعدم تأثر الخدمات والمرافق بالمنطقة المحيطة بالسوق، خاصة مرافق المياه والصرف والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

 

التطوير العمراني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المواقف العشوائية بني سويف رئاسة مجلس الوزراء

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