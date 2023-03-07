الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو: شعرت براحة غير طبيعية في مدينة أسوان

ندوة
ندوة

كرمت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة، النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو .

وتحدثت كوكو خلال الندوة قائلة: "هذه أول مرة لي في مصر وشعرت براحة غير طبيعية في مدينة أسوان، وأنا سعيدة أنه أتيحت لي الفرصة لأزور هذه المدينة".

وتابعت: "زورت معبد أبو سمبل ورأيته معجزة كبيرة وولدت في مدريد لكنني عشت في اشبيليه، وبدأت حياتي الفنية في بلجيكا، وانطلقت الحياة الفنية في الإخراج، وذهبت لاكثر من مهرجان بعد تعب كبير في هذا المجال".

وقالت كوكا :"عملت في المكسيك والأرجنتين وكوستاريكا وبلدان عديدة، ولدي شغف كبير في هذا المجال الكبير". 

وعبرت كوكا عن سعادتها بتكريم المهرجان لي، خاصة وأن مدينة أسوان لديها حالتها الخاصه المميزة".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكريم النجمة الآسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودي جي فايبز، واستديوهات فايبريشن.

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𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أسوان الدولي لأفلام اسوان الدولي الثقافة السينمائية الهولندية ميكا دي يونج الإعلامية درية شرف الدين شركة مصر للطيران

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