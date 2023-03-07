«رغم الطقس الحار».. أهالى النوبة ينتظرون جثامين 5 غرقى على ضفاف النيل

حرص عدد كبير من أهالي النوبة على الانتظار على ضفاف النيل بمرسى أبوهور بمركز نصر النوبة، شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء جهود الضفادع البشرية التابعة لقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى للعثور على الـ5 أشخاص الذي لقوا مصرعهم غرقًا أثناء استقلالهم فلوكة في مياه نهر النيل بنفس المكان، وذلك رغم أشعة الشمس والأجواء الحارة، وسط حالة مليئة بالحزن والأسى بين الأهالي نظرًا لفقدانهم عدد 6 أشخاص من أبنائهم.

جدير بالذكر، أنه انتشل رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية في أسوان جثمان طفل ضمن الضحايا الـ6 الغارقين أثناء استقلالهم فلوكة في مياه نهر النيل، وتحديدًا عند مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة، شمال المحافظة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية من العثور على جثة الطفل تحديدًا عند منطقة العطواني بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث إنه نظرًا لعوامل الطقس السيئة تحركت الجثة مع الرياح حتى وصلت لمنطقة العثور.

وشكّل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة حالياً، والتى تقوم بها الضفادع البشرية التابعة لقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى من أجل انتشال باقى المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم فلوكة بالقرب من مرسى قرية أبوهور بمركز نصر النوبة، بإجمالى 7 مواطنين، منهم مواطن نجا، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبدالرحمن، الذى تم انتشال جثمانه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته، ويكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.

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