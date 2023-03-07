الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام مساعد سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنشأة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قاد اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بمركز ومدينة المنشأة، بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، وعبدالقادر عيسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء

استهدفت الحملة قرى الزوك الشرقية، والزوك الغربية، وكوم بدار، والباجية بالشيخ يوسف، والحريزات الغربية"، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 716 مترا، وشملت إزالة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، ومباني بالطوب الأحمر، باستخدام معدات الوحدة المحلية. 

وأكد السكرتير العام المساعد، مواجهة كافة أنواع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف بنطاق المحافظة بكل حسم، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة؛ للقضاء على كافة أشكال التعديات بجميع مدن وقرى وأحياء المحافظة .


 

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