الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن خلال شهر مارس

محصول القطن
محصول القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة
التخطيط من الشرق الى الغرب أو من بحري الى قبلي وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية التخطيط بمعدل 11 خطًا في القصبتين وفى الأراضي الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضي عالية الخصوبة يكون 10 خطوط في القصبتين.

تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط الى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة استوائها تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة.

تتم الزراعة في جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط وفى الأراضي التي بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط في حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يوما من الزراعة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• يتم أخذ الحشة الرابعة من أصناف البرسيم المسقاوي.
• ممكن عمل الدريس من البرسيم المسقاوي في ذلك الشهر وذلك لارتفاع درجات الحرارة والنمو السريع للبرسيم.
• يتم حصاد البرسيم الفحل في نهاية مارس في حالة الزراعة المبكرة.
بنجر العلف:
* يتم إعطاء آخر رية وفطامة بعد ذلك أستعداد للحصاد والتغذية عليه في أول مايو.
البرسيم الحجازي:
في هذا الشهر:

• يتم زراعة البرسيم في العروة الربيعي (15 مارس- 15 إبريل).
• يتم إعداد الأرض للزراعة كما سبق في سبتمبر وكذلك الإضافات (سماد بلدي ، سوبر ، سلفات بوتاسيوم ، سلفات نشادر، كبريت زراعي وكذلك معاملة البذرة بالعقدين.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول شهر

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