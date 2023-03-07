الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة وترويج المخدرات فى النزهة

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما باستخدام دراجة نارية.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للاتصال بعملائهما.

قاضي المعارضات جنح النزهة عاطلين دراجة نارية الشرطة

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الجشع سيدمر العالم

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