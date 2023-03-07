الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

أصيب شخصين بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الأوسطى  في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

 البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الاوسطي مدينة 6 أكتوبر المستشفى غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن ومديرى المشروعات خطط الرصف الجارية

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لمشروع تطوير عواصم المحافظات

زاهى حواس يوقع كتاب «الأهرامات أسرار وسحر» بالسفارة الإيطالية

«رغم الطقس الحار».. أهالى النوبة ينتظرون جثامين 5 غرقى على ضفاف النيل

وزير العدل: إعلان القاهرة يشمل 8 توصيات مهمة للمؤتمر الإقليمى الأول لحقوق الملكية الفكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى جنين