إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

أصيب شخصين بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الأوسطى في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.