الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى 3 حوادث بكرداسة ومدينة 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 مواطنين في 3 حوادث مرورية بمدينة 6 أكتوبر وكرداسة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال الفحص، تصادم سيارة بتروسيكل، مما أسفر عن إصابة مواطن ، وتمن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بكرداسة، وتبين من خلال التحريات اصطدام سيارة بعامود إنارة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

وأصيب مواطن في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق الواحات، اتجاه صينية الواحات، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

مواطنين كرداسة المستشفى النيابة غرفة النجدة مستشفى 6 أكتوبر

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