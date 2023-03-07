الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة بالشيخ زايد

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بطريق إسكندرية الصحراوى نطاق مدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب فى وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه فى الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مواطن اسكندرية الصحراوي مدينة الشيخ زايد المستشفى غرفة عمليات النجدة حادث تصادم الأجهزة الأمنية اصطدام سيارة

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