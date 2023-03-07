نتائج لاعبات مصر قبل مسابقة ليزر-رن في كأس العالم للخماسي الحديث

انتهت منذ قليل مسابقتي السلاح والسباحة لمنافسات فردي السيدات في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والمقامة بالقاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

ضمن منافسات التصفية الأولى، تتواجد هايدي عادل في المركز الرابع برصيد 511 نقطة، قبل زميلتها ملك إسماعيل صاحبة المركز السابع برصيد 505 نقطة، وتأتي نوران البحيري في المركز 23، ثم أريج سرحان بالمركز 25، ونجوى حسين 29 وفريدة خليل 30.

وتتصدر سلمى أيمن التصفية الثانية برصيد 482 نقطة، فيما تتواجد أميرة قنديل بالمركز التاسع بعد الحصول على 459 نقطة، وجنة وليد بالمركز العاشر، وزينة عامر في المركز التاسع عشر، وهانيا أبو بكر بالمركز 30 وجنا عطية المركز 31.

وتنطلق بعد قليل مسابقة ليزر-رن للتصفية الأولى، فيما تبدأ في الثالثة ونصف للتصفية الثانية.

وحسب نظام البطولة تتأهل أول 18 لاعبة من كل تصفية إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتم تأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت الحادي عشر من مارس الجاري.

رئيس الدولي للخماسي: مصر أصبحت موضع ثقتنا ليس تنظيميا فقط بل على صعيد المنافسة أيضا

ورحب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بجميع الرياضيين والمدربين والضيوف والحكام والمسؤولين في أول مسابقة للاتحاد الدولي لموسم 2023 ، والذي سيكون عامًا مثيرًا مليئًا بالفرص للرياضيين للتقدم وتحقيق أحلامهم. . حيث يبدأ الطريق إلى باريس 2024 من هنا.

وقال شورمان :" كما قلت مرات عديدة في السنوات الأخيرة ، أصبحت مصر ركيزة موثوقة لحركتنا ولا يمكننا فقط توقع مستوى عالٍ في التنظيم والضيافة خلال كأس العالم ، بل يمكننا أيضًا الاعتماد عليها لتقديم رياضيين للمنافسة".

وتابع: " إنه لأمر رائع أيضًا أن نرى الرياضيين الأفارقة قادمين من بوركينا فاسو وأوغندا للمشاركة في هذه المنافسة إلى جانب دول الخماسي الحديثة الجديدة من آسيا مثل الهند وتايلاند ، ليتم تمثيل ست قارات بكأس العالم ، ما يؤكد التقدم الذي احرزته حركتنا العالمية".

وأستطرد رئيس الاتحاد الدولي :" أود أن أشكر الاتحاد المصري للخماسي الحديث على تنظيم هذا الافتتاح السنوي الهام لهذا الموسم ، بمساهمات حيوية من الحكومة المصرية واللجنة الأولمبية الوطنية. كما أود أن أشكر جميع المتطوعين والرعاة والداعمين وممثلي وسائل الإعلام ، وأتمنى لكم جميعًا موسمًا رائعًا من الخماسي الحديث، فلننتهز جميع الفرص لاستخدام رياضتنا للترويج لمُثُل التعليم واللعب النظيف والاحترام ، والأهم من ذلك ، السلام".

وانطلقت صباح اليوم منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024. ويشارك في البطولة 156 لاعب ولاعبة يمثلون 35دولة ، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بـ 24 لاعب ولاعبة ، 12لاعب و 12 لاعبة، وهو الحد الأقصى المسموح به للدولة المضيفة.