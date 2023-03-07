الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رضا عبدالقادر: صدور قرار المرحلة الرابعة لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»

مختار توفيق
مختار توفيق

قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإن مصلحة الضرائب  تبذل كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني اللازم للممولين في كافة مراحل الإلزام .

وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى صدور قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى رقم (168) لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2023.

وأوضح أنه يُمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
  وأشار " مختار توفيق " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالي :https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية   " أن الممولين / المكلفين  الملزمين بالقرار رقم ( 168 ) لسنة 2023   عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وبين أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

 وأضاف أن مصلحة الضرائب وفرت كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 وطالب مختار توفيق، الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بمتابعة البريد الالكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة حيث أن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني بشكل دوري .

الإيصال الإلكتروني التكنولوج التشغيل الد الخ الالكتروني التجار

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