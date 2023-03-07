الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

مستوطنون
مستوطنون

اشتبك مستوطنون إسرائيليون مع فلسطينيين، الليلة الماضية، بالقرب من بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت الأسبوع الماضي أحداث عنف من عشرات المستوطنين.

وفرقت قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين حشودا من المستوطنين، ممن شاركوا في أحداث الشغب العنيفة بالقرب من حوارة، ليلة أم، فيما أظهرت مقاطع مصورة مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس سوداء يهاجمون سيارة أحد الفلسطينيين قبل أن يتمكن سائقها من الفرار، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الليلة الماضية، دعواته للجانبين لتهدئة التوتر في الضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 65 فلسطينيا، فيما قتل فلسطينيون 13 إسرائيليا وامرأة أوكرانية، في سلسلة من هجمات فردية.

إسرائيل فلسطين الضفة الغربية حواره وزير الخارجية الامريكي

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وائل لطفي

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